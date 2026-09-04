¡Vienen las graduaciones! Estos vestidos la harán brillar

Con la graduación a la vuelta de la esquina, encontrar el vestido perfecto se convierte en una decisión importante, y las tendencias de esta temporada ofrecen opciones para todos los gustos.

Karen Montes, asesora de modas de KAFashion, explica que los colores favoritos, los cortes que favorecen diferentes tipos de cuerpo y los detalles como lentejuelas o drapeados marcan la pauta.

La experta recomienda elegir telas y siluetas que resalten la figura, combinando elegancia y comodidad para que la graduada brille en su noche especial.