Video capta accidente que dejó un muerto y tres heridos

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento del aparatoso accidente de tránsito que dejó un motociclista fallecido y tres personas heridas en Guápiles, Pococí.
El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, alrededor de las 7:00 a. m., en el sector de la soda Buenos Aires.
En las imágenes se observa cómo un vehículo pierde el control y colisiona contra otros automotores.
Uno de los vehículos involucrados terminó impactando al motociclista, quien posteriormente chocó contra un camión.
Producto del accidente, el motociclista perdió la vida en el lugar. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.
Le puede interesar: Allanan casa de presidente de las Fiestas Típicas de Santa Cruz 2026
Además, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Guápiles.
Según el reporte de atención, una de ellas fue llevada en condición urgente, mientras que las otras dos fueron trasladadas en condición estable.