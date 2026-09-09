Video capta accidente que dejó un muerto y tres heridos

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento del aparatoso accidente de tránsito que dejó un motociclista fallecido y tres personas heridas en Guápiles, Pococí.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, alrededor de las 7:00 a. m., en el sector de la soda Buenos Aires.

Vehículo perdió el control y provocó el accidente

En las imágenes se observa cómo un vehículo pierde el control y colisiona contra otros automotores.

Uno de los vehículos involucrados terminó impactando al motociclista, quien posteriormente chocó contra un camión.

Un muerto y tres personas heridas

Producto del accidente, el motociclista perdió la vida en el lugar. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

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Además, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Guápiles.

Según el reporte de atención, una de ellas fue llevada en condición urgente, mientras que las otras dos fueron trasladadas en condición estable.