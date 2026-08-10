Un fuerte terremoto sacudió, la mañana de este lunes a Colombia. El epicentro fue en Chocó, pero ciudades como Cali y Bogotá sufrieron estragos e incluso se sintió también en Quito, Ecuador, y Panamá.

Sismo alcanzó hasta magnitud 7,4

Uno de los videos más aterradores muestra un grupo de personas frente a una iglesia, la misma comienza a sacudirse hasta que su estructura cede de manera parcial debido a los movimientos bruscos.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Otro de los lugares más afectados que quedó captado en cámara es el aeropuerto de Manizales.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Aeropuerto de Manizales: pic.twitter.com/jBumWyz6a6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Más videos revelan la magnitud del sismo. Según indican las autoridades al ser las 9:00 a.m. se registran más de 20 muertos producto de los daños.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Manizales: pic.twitter.com/zwmmV7uZqB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Según varios medios internacionales, hospitales y colegios están dentro de los edificios afectados parcial o totalmente.

🇨🇴 | URGENTE: DAÑOS GRAVES Y HERIDOS POR EL TERREMOTO EN COLOMBIA EN

LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGÚN EL GOBERNADOR PROVINCIAL. pic.twitter.com/rCtQxcgSfu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

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