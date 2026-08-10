Videos muestran momentos de pánico y daño a estructuras durante terremoto en Colombia

Uno de los videos más aterradores fue frente a una iglesia.

Un fuerte terremoto sacudió, la mañana de este lunes a Colombia. El epicentro fue en Chocó, pero ciudades como Cali y Bogotá sufrieron estragos e incluso se sintió también en Quito, Ecuador, y Panamá.

Sismo alcanzó hasta magnitud 7,4

Uno de los videos más aterradores muestra un grupo de personas frente a una iglesia, la misma comienza a sacudirse hasta que su estructura cede de manera parcial debido a los movimientos bruscos.

Otro de los lugares más afectados que quedó captado en cámara es el aeropuerto de Manizales.

Más videos revelan la magnitud del sismo. Según indican las autoridades al ser las 9:00 a.m. se registran más de 20 muertos producto de los daños.

Según varios medios internacionales, hospitales y colegios están dentro de los edificios afectados parcial o totalmente.

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