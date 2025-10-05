Escrito por: Eduardo Troconis

Tres personas, entre ellas una niña de nueve años, murieron la noche del sábado luego de que un terraplén cayera sobre su vivienda en Piedades Sur de San Ramón, producto de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

¿Cómo pasó?

Según reportes de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos, la emergencia se produjo pasadas las 11 de la noche, cuando una ladera colapsó y sepultó por completo la casa donde habitaban seis personas.

Vecinos de la zona contaron que la familia tenía alrededor de un año de vivir en el lugar y eran de nacionalidad nicaragüense. Trabajaban en una finca cercana y residían en una vivienda que les había sido facilitada por su empleador.

Las otras tres personas que estaban dentro de la casa lograron salir por sus propios medios, antes de que rescatistas llegaran al sitio.

¿Qué más se sabe?

En videos difundidos por medios locales se observa la magnitud del desastre: la vivienda completamente sepultada bajo una montaña de tierra y árboles, mientras los cuerpos de rescate trabajaban en condiciones sumamente complicadas por la lluvia y el difícil acceso al terreno.

Autoridades mantienen vigilancia en la zona debido a la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos deslizamientos.