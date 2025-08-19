Varios sectores de San José reportaron este martes la caída de granizo durante una intensa tormenta, sorprendiendo a vecinos y generando acumulación de lluvia en calles y techos. El fenómeno se dio en medio de una tarde marcada por fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), esta situación se relaciona con el debilitamiento de los vientos alisios, lo que provocará una semana más lluviosa en todo el país. El pronóstico advierte un incremento en las lluvias y tormentas, especialmente en el Pacífico central y sur, el Valle Central y la zona norte.

La Uruca.

Tibás

La Uruca

Las autoridades alertan sobre un posible riesgo de inundaciones, especialmente en la Gran Área Metropolitana, debido a su alta densidad urbana y vulnerabilidad en ciertas comunidades. Se recomienda precaución ante afectaciones en infraestructura, crecidas de ríos y posibles deslizamientos.