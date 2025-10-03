Una impresionante explosión se registró en la refinería más grande de California, Estados Unidos, captada en video por testigos del suceso.

El incidente generó enormes llamas y una densa columna de humo que se elevó sobre la planta industrial, aunque según las autoridades no existió amenaza pública ni órdenes de evacuación.

Vecinos del sector relataron que primero escucharon una fuerte explosión y luego observaron un resplandor color naranja, mientras las causas del incendio aún permanecen bajo investigación.