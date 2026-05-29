Las fuertes lluvias registradas la tarde de este viernes 29 de abril provocaron severas afectaciones en distintos sectores del país, principalmente en Limón.

Uno de los puntos más afectados se reportó sobre la Ruta 32, frente a la bomba Delta en Moín, donde la carretera quedó completamente cubierta por agua.

Conductores se arriesgan a cruzar zonas inundadas

Pese a las peligrosas condiciones, varios conductores decidieron aventurarse a pasar por la vía anegada, situación que incrementa el riesgo de accidentes o de quedar atrapados por el agua.

Vecinos y conductores hicieron un llamado a extremar precauciones al transitar por la zona. Mientras tanto, las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas afectadas.

Saturación de suelos agrava situación

Las autoridades mantienen vigilancia debido a que la saturación de los suelos y las constantes precipitaciones continúan generando problemas en diferentes puntos del país.