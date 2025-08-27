Escrito por: Eduardo Troconis

Las bicimotos siguen generando preocupación en las carreteras costarricenses debido a la gran cantidad de imprudencias que cometen sus conductores, especialmente en zonas rurales como Roxana de Pococí, en Guápiles, donde las autoridades han realizado múltiples decomisos en las últimas semanas.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas alarmantes: hasta cuatro personas viajando en una sola bicimoto, entre ellas tres niños sin casco, así como adultos que circulan en contravía o sin la debida protección. En otros casos, los conductores modifican las bicimotos para aumentar su velocidad, cambiándoles el motor o incluso retirando los pedales para asemejarlas a motocicletas, práctica que está prohibida por la ley.

La policía de tránsito confirmó que solo en los últimos años más de 4.000 personas han sido multadas por no portar chaleco reflectivo, y al menos 58 conductores sancionados por transportar a más pasajeros de los permitidos. Además, recalcaron que las bicimotos no pueden circular en rutas nacionales como la 1, 2 y 32, sino únicamente en vías urbanas.

Pese a que su bajo costo las hace una opción atractiva para muchas familias, usuarios y autoridades coinciden en la urgencia de una regulación clara.