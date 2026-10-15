(VIDEOS) Hombre muere en montaña rusa de parque de atracciones en Estados Unidos

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La empresa estadounidense Six Flags cerró temporalmente 10 montañas rusas en parques de Estados Unidos y Canadá, luego de que un hombre muriera al salir expulsado de una de estas atracciones en Georgia.

La decisión se anunció el pasado martes 13 de octubre, un día después del accidente ocurrido en el parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta. La atracción involucrada fue Goliath, una montaña rusa de 61 metros de altura.

El cierre preventivo también afecta a otras nueve atracciones ubicadas en seis parques. La empresa aseguró que la medida busca extremar las precauciones y proteger tanto a los visitantes como a los empleados.

Estas son las 10 montañas rusas que cerraron

En Estados Unidos, la medida afecta a siete montañas rusas, distribuidas en distintos parques:

Six Flags Great America, Illinois: Raging Bull.

Raging Bull. Six Flags Magic Mountain, California: Goliath.

Goliath. Six Flags Great Adventure, Nueva Jersey: Nitro.

Nitro. Carowinds, Carolina del Norte: Fury 325 y Thunder Striker.

Fury 325 y Thunder Striker. Kings Island, Ohio: Orion y Diamondback.

En Canadá, las otras dos atracciones cerradas son Leviathan y Behemoth, ambas ubicadas en el parque Canada’s Wonderland, en Ontario.

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#13Oct | 🎢 La cadena multinacional de parques de atracciones Six Flags anunció este martes el cierre temporal y preventivo de 10 montañas rusas en instalaciones de Estados Unidos y Canadá 🇺🇸🇨🇦, luego de que un visitante falleció tras sufrir una caída mortal desde una atracción en el parque Six Flags Over Georgia, a las afueras de Atlanta. Un vocero de la compañía confirmó que la medida busca garantizar la revisión exhaustiva de los mecanismos de seguridad en estructuras de diseño similar. 🎥 Ahora Oaxaca Noticias 🔗 Amplía la nota en https://t.co/901Lu0iWO5 — El Nacional (@ElNacionalWeb) October 13, 2026

Investigan muerte de hombre de 42 años

Las autoridades identificaron al fallecido como Hassan Jihad Ibn Kariem, un residente de Atlanta de 42 años.

Según las primeras pesquisas divulgadas por medios locales, el hombre salió expulsado de la montaña rusa, golpeó a otros visitantes y cayó debajo de la atracción.

One person has died, and several have been injured in an incident on a rollercoaster at a Six Flags resort in Georgia, USA on Monday. Officials have not confirmed how the person died or what caused the others to be injured. The amusement park has since closed nine rides. The cause of the incident remains under investigation. — Channel 4 News (@Channel4News) October 13, 2026

Este mismo 15 de octubre, la compañía encargada de los parques anunció la reapertura paulatina de algunos de ellos.