(VIDEOS) Hombre muere en montaña rusa de parque de atracciones en Estados Unidos

Empresa cerró 10 montañas rusas de manera preventiva.

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La empresa estadounidense Six Flags cerró temporalmente 10 montañas rusas en parques de Estados Unidos y Canadá, luego de que un hombre muriera al salir expulsado de una de estas atracciones en Georgia.

La decisión se anunció el pasado martes 13 de octubre, un día después del accidente ocurrido en el parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta. La atracción involucrada fue Goliath, una montaña rusa de 61 metros de altura.

El cierre preventivo también afecta a otras nueve atracciones ubicadas en seis parques. La empresa aseguró que la medida busca extremar las precauciones y proteger tanto a los visitantes como a los empleados.

Estas son las 10 montañas rusas que cerraron

En Estados Unidos, la medida afecta a siete montañas rusas, distribuidas en distintos parques:

  • Six Flags Great America, Illinois: Raging Bull.
  • Six Flags Magic Mountain, California: Goliath.
  • Six Flags Great Adventure, Nueva Jersey: Nitro.
  • Carowinds, Carolina del Norte: Fury 325 y Thunder Striker.
  • Kings Island, Ohio: Orion y Diamondback.

En Canadá, las otras dos atracciones cerradas son Leviathan y Behemoth, ambas ubicadas en el parque Canada’s Wonderland, en Ontario.

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Investigan muerte de hombre de 42 años

Las autoridades identificaron al fallecido como Hassan Jihad Ibn Kariem, un residente de Atlanta de 42 años.

Según las primeras pesquisas divulgadas por medios locales, el hombre salió expulsado de la montaña rusa, golpeó a otros visitantes y cayó debajo de la atracción.

Este mismo 15 de octubre, la compañía encargada de los parques anunció la reapertura paulatina de algunos de ellos.