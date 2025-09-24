Ciberdelincuentes utilizan videos de famosos elaborados con inteligencia artificial para cometer estafas, ya que las imágenes parecen reales y engañan a las víctimas mediante páginas web fraudulentas.

Estos contenidos se distribuyen a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, buscando obtener información sensible o dinero.

El OIJ ha identificado un aumento significativo en este tipo de delitos durante el último año, por lo que piden a las personas verificar cualquier información antes de caer en este tipo de engaños, además de denunciar cualquier irregularidad detectada.