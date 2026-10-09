Impactantes videos captan terremoto que sacudió Panamá

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de temor que vivieron habitantes de Panamá la tarde de este viernes, luego de un fuerte terremoto que sacudió el país y provocó preocupación en distintos sectores.

Las imágenes muestran cómo se percibió el movimiento telúrico, el pánico de las personas y algunos daños en instalaciones.

#LoÚltimo | Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.0 remeció la ciudad de Panamá. https://t.co/bf1qC32d1B — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

¿De cuánto fue la magnitud del sismo?

Según información preliminar, el terremoto tuvo una magnitud de 7.2 y se registró en el sur de Panamá, cerca de la costa del Pacífico.

Los primeros reportes citados en la información disponible señalan una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros y ubican el epicentro a unos 39 kilómetros de Tonosí.

Sin embargo, la magnitud del movimiento telúrico varía entre los reportes preliminares, por lo que se requiere confirmar el dato oficial.

El sismo también se sintió en Costa Rica

El fuerte movimiento telúrico también se percibió en territorio costarricense, donde habitantes reportaron haber sentido el temblor.