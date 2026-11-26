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La colisión de un camión cisterna de gas licuado de petróleo contra un vehículo todoterreno, provocó una verdadera emergencia en el sector de Páramo, Pérez Zeledón.
Accidente se presentó de la división de la Vuelta de las Monjas, 500 metros hacía el Cerro de la Muerte.
Las impactantes imágenes muestran la gravedad del accidente y cómo el vehículo pesado prendió en llamas.
Por el momento, indican de fuego en el cisterna y personas lesionadas.
Información en desarrollo.