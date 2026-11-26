Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La colisión de un camión cisterna de gas licuado de petróleo contra un vehículo todoterreno, provocó una verdadera emergencia en el sector de Páramo, Pérez Zeledón.

Accidente se presentó de la división de la Vuelta de las Monjas, 500 metros hacía el Cerro de la Muerte.

Imágenes muestran la gravedad del accidente

Las impactantes imágenes muestran la gravedad del accidente y cómo el vehículo pesado prendió en llamas.

¿Qué se sabe sobre el incidente con el camión cisterna?

Por el momento, indican de fuego en el cisterna y personas lesionadas.

Información en desarrollo.