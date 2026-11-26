Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El accidente de camión cisterna que se presentó en Páramo de Pérez Zeledón, sobre la Ruta 2, ya muestra las primeras imágenes de cómo quedó la escena.

Según la Cruz Roja producto de este accidente se valoraron cuatro pacientes. Tres indicaron que no deseaban ser trasladados a un centro médico, y un paciente estable, bajo atención del personal de Bomberos, a la espera de la llegada de las unidades de la Región de Cartago.

Escena tras el vuelco del cisterna

Bomberos la describe como “una escena de guerra”.

Explosiones

La Cruz Roja informó que el vehículo pesado presentó varias explosiones. En el video se muestra otro vehículo quemado.

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