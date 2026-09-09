(VIDEO) Violento choque entre 5 carros deja impactante escena en vía pública

Un violento choque entre cinco carros dejó una impactante escena la mañana de este miércoles en Herradura, Garabito, Puntarenas.

La colisión múltiple involucró un autobús, un carrito de golf y tres vehículos, entre ellos un camión y dos automóviles livianos.

El accidente provocó el desplazamiento de equipos de emergencia para atender a las personas afectadas.

Cuatro personas fueron trasladadas a la Clínica de Jacó

La Cruz Roja Costarricense valoró a varias personas en el lugar y trasladó a cuatro pacientes a la Clínica de Jacó.

VIDEO DELL ACCIDENTE

De acuerdo con la información de los cuerpos de emergencia, uno de los pacientes quedó en condición crítica, mientras que otro fue trasladado en condición urgente.

Además, dos personas fueron llevadas en condición estable para recibir atención médica.

Emergencia movilizó a varios equipos

La Cruz Roja desplazó tres unidades básicas para atender la emergencia registrada en Herradura.

Debido a la cantidad de personas involucradas en el choque, también colaboraron ambulancias privadas y unidades del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades atendieron la escena y realizaron las labores correspondientes tras la fuerte colisión.

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