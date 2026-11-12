Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Vecinos golpearon a un sujeto que cometió un asalto a una mujer en el sector de La Unión, Cartago. Gracias a la tecnología y rápida intervención de los presentes, lograron dar con uno de los sospechosos.

Video de asalto

Según se muestra en imágenes, los delincuentes aprovecharon que una mujer caminaba sola para despojarla de sus bienes. Mediante amenazas, la obligaron a entregar sus pertenencias.

Golpes

Lo que no esperaban estos sujetos, es que gracias la organización de esta comunidad y las cámaras de videovigilancia, los vecinos lograron percatarse del crimen y acuden en su auxilio.

El conductor de la motocicleta escapa del sitio y su compañero es golpeado por los vecinos.

Según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el país se han reportado 4848 asaltos a peatones a nivel nacional.