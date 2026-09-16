(VIDEO) Vea el gol de Manfred Ugalde en el descuento para darle la victoria al Spartak

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Las buenas noticias no paran de llegar desde Rusia con el delantero Manfred Ugalde. El tico acaba de anotar el gol de la victoria para el Spartak de Moscú en el minuto de descuento.

Ugalde y su club enfrentaban al Fakel, el último de la clasificación pero que se le complicó de sobremanera al club del tico, que encontró el único gol del partido al 90+1′.

¿Cómo fue el gol?

El delantero nacional recibió un gran centro desde el costado derecho, y resolvió con un gran cabezazo que terminó en las redes del arquero rival.

Ugalde lidera el buen momento de Spartak

Este es el sexto gol de Ugalde en lo que va de la campaña, acumula 3 en copa y los otros 3 en la Liga Rusa.

Con estos 3 puntos, el Spartak se coloca en la segunda posición del torneo, solo un punto por detrás del Krasnodar.