Agentes de la Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscan identificar a tres hombres que estarían relacionados con un violento asalto a un bus en Desamparados.
El hecho ocurrió el 9 de junio de 2026, cerca de las 9:40 p. m., en las inmediaciones del cementerio de Desamparados, San José.
Según la investigación, los sospechosos habrían abordado un bus y, mediante amenazas con armas de fuego, despojaron a los pasajeros de sus pertenencias.
El OIJ difundió una grabación en la que aparecen los tres hombres y solicita la colaboración de la ciudadanía para identificarlos.
Los tres son descritos como hombres de contextura delgada, tez trigueña y aproximadamente 1,70 metros de estatura.
Además, los sujetos vestían abrigos de tono oscuro con gorro, gorras y pantalones de tono oscuro.
Quienes tengan información que permita identificar o localizar a estas personas pueden comunicarse de forma confidencial al 800-800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.