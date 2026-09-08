Agentes de la Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscan identificar a tres hombres que estarían relacionados con un violento asalto a un bus en Desamparados.

El hecho ocurrió el 9 de junio de 2026, cerca de las 9:40 p. m., en las inmediaciones del cementerio de Desamparados, San José.

¿Qué fue lo que pasó?

Según la investigación, los sospechosos habrían abordado un bus y, mediante amenazas con armas de fuego, despojaron a los pasajeros de sus pertenencias.

El OIJ difundió una grabación en la que aparecen los tres hombres y solicita la colaboración de la ciudadanía para identificarlos.

¿Cómo son los sujetos?

Los tres son descritos como hombres de contextura delgada, tez trigueña y aproximadamente 1,70 metros de estatura.

Además, los sujetos vestían abrigos de tono oscuro con gorro, gorras y pantalones de tono oscuro.

Quienes tengan información que permita identificar o localizar a estas personas pueden comunicarse de forma confidencial al 800-800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.