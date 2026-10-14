Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Luego de una serie de allanamientos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al jugador del Cartaginés y Selección Nacional, Carlos Barahona.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó los delitos por los que investigan al futbolista.
El jugador es sospechoso de cuatro delitos, según informó el OIJ:
Causa se investiga desde abril del presente año. Se habría recibido una denuncia por parte de personas ofendidas, indicando que desde diciembre de 2025 habrían iniciado un préstamo. El dinero supuestamente fue facilitado por los sospechosos.
Aparentemente, posterior al préstamo, los vinculados empezaron a hacer una cobratoria de intereses, los cuales si no cancelaban, se les amenazaba mediante visitas, mensajes de texto o llamadas.
Un video muestra el momento en que meten a Barahora a la perrera. Carlos Barahona y otras tres personas serán presentadas al Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.