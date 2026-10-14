Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Luego de una serie de allanamientos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al jugador del Cartaginés y Selección Nacional, Carlos Barahona.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó los delitos por los que investigan al futbolista.

Delitos por los que investigan a Carlos Barahona

El jugador es sospechoso de cuatro delitos, según informó el OIJ:

Extorsión cobratoria.

Amenazas con arma.

Amenazas de muerte.

Asociación ilícita.

Investigación

Causa se investiga desde abril del presente año. Se habría recibido una denuncia por parte de personas ofendidas, indicando que desde diciembre de 2025 habrían iniciado un préstamo. El dinero supuestamente fue facilitado por los sospechosos.

Aparentemente, posterior al préstamo, los vinculados empezaron a hacer una cobratoria de intereses, los cuales si no cancelaban, se les amenazaba mediante visitas, mensajes de texto o llamadas.

Video

Un video muestra el momento en que meten a Barahora a la perrera. Carlos Barahona y otras tres personas serán presentadas al Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.