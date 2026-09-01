(VIDEO) Toro se mete en media mejenga y pone a correr a los jugadores

Una mejenga tranquila entre amigos terminó en una inesperada carrera cuando un toro se metió a la cancha y obligó a los jugadores a salir corriendo.

¿Dónde ocurrió?

El curioso momento quedó captado por cámaras en la Cancha Sintética La Uvita, en Alajuelita.

En las imágenes se observa cómo los jugadores intentan ponerse a salvo mientras el animal ingresa a la cancha y recorre el espacio donde se disputaba el partido.

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Algunos jóvenes salen corriendo apenas ven al toro, mientras otros esperan unos segundos antes de alejarse del animal.

Incluso, uno de los jugadores permanece con la pelota y continúa tirando mientras el toro todavía se moviliza por la cancha.

No se reportaron personas heridas a raíz del incidente.