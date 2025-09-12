Un torbellino arranca parte del techo de campo ferial ubicado en Heredia, varias personas que se encontraban participando de la feria del agricultor de se asustaron.

Los hechos acontecieron en La Perla de Mercedes Norte al promediar las 2 de la tarde y según los videos captados por las personas, los techos se volaron a más de un metro.

Asimismo, la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), informó que los techos cayeron sobre el tendido eléctrico, lo que ameritó la atención de los comités Municipales de Emergencia.