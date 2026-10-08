(VIDEO) Terror en Guatemala: Se desploma helicóptero con 7 personas en Lago Atitlán

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un helicóptero con siete personas a bordo cayó en el Lago de Atitlán, en Guatemala, la tarde de este jueves 8 de octubre. Cinco ocupantes sobrevivieron al accidente, mientras que otros dos permanecen desaparecidos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 12:11 p. m., con destino al departamento de Sololá.

El helicóptero se dirigía a un hotel ubicado al norte del Lago de Atitlán. Según los datos oficiales, el accidente ocurrió entre las 12:35 p. m. y las 12:48 p. m.

Cinco personas sobrevivieron al accidente

Bomberos Voluntarios movilizaron personal operativo y especialistas en rescate acuático, conocidos como “Hombres Rana”, para atender la emergencia en el sector de Panajachel, Sololá.

Los equipos de rescate lograron evacuar con vida a cinco ocupantes de la aeronave. Según el reporte, las personas estaban a salvo y presentaban crisis nerviosa.

Sin embargo, dos pasajeros continúan desaparecidos. Buceadores certificados mantienen las labores de búsqueda en las aguas del lago.

¿Qué se sabe de la aeronave?

La información disponible sobre el seguimiento de vuelos indica que el helicóptero pertenece a una empresa privada, aunque no identifica a la compañía.

Le puede interesar: (VIDEO) Personas lanzan perro en una saco desde un carro en movimiento

Los registros señalan que la aeronave realizó tres vuelos este jueves. El primero salió de la Ciudad de Guatemala a las 9:18 a. m.; el segundo, a las 11:41 a. m., y el tercero despegó a las 12:11 p. m., antes de terminar accidentado en el Lago de Atitlán.