Escrito por: Jade Venegas.

El cantante Justin Bieber, de 31 años, protagonizó un enfrentamiento cargado de tensión con un paparazzi en Malibú, a las afueras de Soho House cuando abandonaba el local acompañado por su equipo de seguridad.

En un video viral de aproximadamente 11 minutos, Bieber, visiblemente alterado, lanzó una serie de advertencias y exclamaciones: “No me hablen, aléjense de mi cara, soy un ser humano, un padre real, un hombre real y no me importa si están en la vereda, estoy aquí en la playa”. Su objetivo era establecer límites frente a las cámaras que lo rodeaban.

¡Estoy Harto! JUSTIN BIEBER no aguanta más el acoso de los paparazzi. 📸📸 pic.twitter.com/I5Nlti2jBd — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) June 16, 2025

Horas después, en Instagram, Bieber compartió varias fotos con su hijo Jack Blues de 9 meses que incluía un emoji de dedo medio, para señalar indirectamente su molestia.

Además, en sus historias, reconoció tener “problemas de ira” y sentirse “roto” emocionalmente, mientras señalaba que su fé en Jesús lo mantiene enfocado en los demás.

someone needs to check up on Justin Bieber immediately…. pic.twitter.com/RrkFA0j3JE — kira 👾 (@kirawontmiss) June 17, 2025

El incidente ocurre en una creciente preocupación por su salud mental: fans han detectado publicaciones polémicas, además de reportes sobre el supuesto consumo de sustancias, aunque sus representantes niegan cualquier problema.

Justin Bieber se encuentra bajo la mirada pública tras este episodio que lo expone como un padre que trata de proteger su privacidad y resaltar sus límites emocionales. Sus seguidores piden que reciba apoyo emocional y desean que la situación se solucione por parte de los paparazzi.