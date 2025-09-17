Un video de seguridad muestra el momento en que un sujeto saca un arma de fuego y amenaza a varias personas dentro de un bar en Guápiles, ante la mirada de asombro y temor de los presentes.

Amenazas a clientes y seguridad

En las imágenes se observa cómo el hombre primero intimida a un joven, luego apunta contra otro y finalmente coloca el arma en la cabeza de un guarda de seguridad.

Posible vínculo con bandas criminales

Versiones en el lugar señalan que el responsable sería hijo de un líder de la banda conocida como “La H”. Las víctimas, en tanto, serían familiares de alias “Diablo”, figura ligada a otro grupo criminal.

Caso bajo investigación

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya indaga lo sucedido para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho.

Más detalles en el video adjunto.