El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, conocido por su papel como Theo Huxtable en The Cosby Show, falleció el 20 de julio de 2025 a los 54 años debido a un ahogamiento accidental en Playa Cocles, Limón, Costa Rica.

Según el Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica, Warner fue arrastrado por una corriente mientras nadaba en aguas poco profundas. A pesar de los esfuerzos de rescate, fue declarado muerto en el lugar.

Última aparición en televisión

Poco después de su fallecimiento, se emitió su última actuación en televisión. El 7 de octubre de 2025, FOX transmitió un episodio de Murder in a Small Town titulado “Mother Love”, donde Warner interpretó a Richard Bannister, un padre soltero acusado de asesinato. El creador de la serie, Ian Weir, elogió la actuación de Warner, describiéndola como “absolutamente encantadora” y destacando su profesionalismo y profundidad emocional en el papel.

Legado y tributos

La muerte de Warner generó una ola de tributos de colegas y amigos del mundo del entretenimiento. Se le recuerda no solo por su talento actoral, sino también por su calidez humana y dedicación a la cultura afroamericana.

Su última actuación en Murder in a Small Town sirve como un homenaje a su legado artístico y su impacto en la industria televisiva.

La trágica muerte de Malcolm-Jamal Warner en Costa Rica ha dejado una marca en el mundo del entretenimiento. Su última aparición en Murder in a Small Town permite a los fanáticos y colegas despedirse de un actor que, a lo largo de su carrera, supo conmover y conectar con su audiencia.