Una cobertura de los desfiles del 15 de septiembre se volvió viral y generó una ola de simpatía en Costa Rica. La periodista de Noticias Repretel, Génesis Castillo, se convirtió en la protagonista de un video que circuló masivamente en redes sociales, donde se le ve cubriendo una transmisión en vivo bajo un intenso aguacero, mientras hablaba con unas contagiosas risas que conmovieron al público.

El video desató una ola de comentarios que elogiaban su carisma y su reacción espontánea. Sin embargo, también surgieron preguntas dirigidas al canal, con muchos cuestionando por qué no se le había proporcionado un paraguas o una capa. La situación escaló a tal punto que varios televidentes enviaron paraguas a las instalaciones de Repretel.

Respuesta de Randall Rivera:

Ante el revuelo, el director de Noticias Repretel, Randall Rivera, se pronunció. En una publicación, agradeció el cariño del público y los detalles enviados para su periodista. Junto a Génesis Castillo, aclaró que el canal sí provee los equipos necesarios para cubrir eventos bajo la lluvia. En este caso particular, la periodista y su camarógrafo habían dejado sus paraguas y capas en el vehículo, que se encontraba lejos de la zona de cobertura en ese momento.

A pesar del malentendido, la situación sirvió para mostrar el lado más humano y cercano de la televisión nacional, reforzando el vínculo entre la periodista y la audiencia.