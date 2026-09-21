(Video): Rayo cae al lado de hombre que caminaba por la calle

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un hombre se salvó de milagro de sufrir el impacto de un rayo en el sector de Alajuelita.

Video del rayo que cayó al lado del hombre

Según muestran las imágenes, la persona iba caminando al lado de la calle, cuando un fuerte estruendo lo sorprende. Al ver cómo el rayo cayó a unos metros de él, tomó la decisión de buscar un lugar seguro y seguir su camino.

Además, el video muestra el fuerte estruendo que provocó la misma descarga eléctrica.

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Pronóstico del tiempo para las próximas horas

A partir del final de la mañana y durante la tarde, los aguaceros y las tormentas eléctricas se extenderán al Pacífico, Valle Central y las zonas montañosas de la vertiente del Caribe y sus alrededores.

El Instituto Meteorológio Nacional advierte que estos eventos podrían presentar intensidades fuertes de manera temporal.