VIDEO: Publican audiencia de Julián Valverde en Estados Unidos

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Ya se tiene un poco más de información sobre el creador de contenido costarricense radicado en Estados Unidos, Julián Valverde.

El perfil de YouTube Nosey Docket publicó la transmisión de la audiencia, en la que Valverde escucha al juez mientras le explica su situación y las condiciones relacionadas con su detención.

¿Qué sucedió?

Durante la audiencia se indicó que el costarricense tiene una fianza de $250. Sin embargo, según la información divulgada, no puede salir bajo esa condición debido a una retención solicitada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El ICE es una agencia federal estadounidense encargada de aplicar las leyes de inmigración y otras disposiciones relacionadas con la seguridad dentro del territorio de Estados Unidos.

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¿Ahora qué pasará?

Se desconoce la decisión que tomarán las autoridades estadounidenses con el tico. Manténgase al tanto de Noticias Repretel y su canal de YouTube Noticias Grupo Repretel para no perderse detalle.