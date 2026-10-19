(VIDEO) Policías sorprenden a ladrones en pleno robo y los detienen

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Fuerza Pública detuvo a dos sujetos cuando, en apariencia, intentaban robar dentro de una vivienda en El Carmen de Cartago.

Una cámara de seguridad captó el momento en que los oficiales llegaron al sitio y sorprendieron a los sospechosos, quienes intentaron escapar.

No era la primera ocasión

Según el propietario de la casa, esta era la tercera vez que los sujetos ingresaban o intentaban entrar a la propiedad. En ocasiones anteriores, sustrajeron una bicicleta y un parlante que estaba en el corredor.

El nuevo intento de robo ocurrió durante la madrugada del fin de semana. Los sospechosos habrían vigilado la zona antes de cruzar una verja de más de dos metros de altura para ingresar a la vivienda.

Sin embargo, unos vecinos alertaron a la Policía y los oficiales llegaron antes de que lograran llevarse algún objeto. Durante la revisión, encontraron un cuchillo de cocina dentro del salveque de uno de los detenidos.

Vecinos molestos

Los vecinos aseguran que desde hace unos 22 días enfrentan una ola de robos en la comunidad. Por eso, solicitan mayor presencia policial, pues temen por la seguridad de sus viviendas y de sus familias.

Le puede interesar: CNE declara estado de alerta para todo el país

De acuerdo con la información divulgada, el 90% de las casas de El Carmen cuenta con cámaras de seguridad para vigilar las propiedades y alertar sobre situaciones sospechosas. Además, el cantón central de Cartago registra 597 denuncias por hurtos, robos y asaltos.