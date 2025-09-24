La Casa Blanca generó controversia tras publicar un video en sus redes sociales donde representa las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos utilizando la estética del popular juego Pokémon.

La iniciativa buscaba ilustrar de manera visual las acciones del ICE, pero rápidamente desató críticas por su tono y forma de presentación.

Detenciones migratorias convertidas en “Pokémon”

En el video, los agentes del ICE aparecen “capturando” a inmigrantes, quienes son representados como personajes de la serie japonesa. Se incluyen efectos visuales como Pokébolas que simulan los arrestos y se emplea la frase característica del juego: “Gotta catch ‘em all”.

Además, se muestran cartas al estilo de Pokémon con información de los detenidos, replicando el formato de los juegos coleccionables.

Críticas en redes sociales

El uso de referencias de la cultura pop para ilustrar detenciones migratorias fue recibido con indignación por parte de diversos usuarios en redes sociales. Muchos calificaron el contenido como “insensible” y “preocupante”, señalando que trivializa una situación que afecta a miles de personas y familias.

La Casa Blanca responde a la controversia

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial aclarando las intenciones detrás del video. Expertos en comunicación señalan que este tipo de estrategias, aunque buscan captar la atención de un público joven, pueden tener un efecto contrario al esperado si se perciben como falta de respeto hacia temas sensibles.