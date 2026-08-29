VIDEO: Piojo Herrera se encara con aficionado tras recibir insultos

El técnico Miguel “Piojo” Herrera protagonizó un tenso incidente con un aficionado luego del empate entre Atlante y León, en México.
Al finalizar el encuentro, Herrera se dirigía hacia los camerinos por el túnel del Estadio Banorte cuando un aficionado comenzó a increparlo desde las cercanías.
Según las imágenes difundidas del momento, el seguidor lanzó insultos y realizó señas obscenas hacia el entrenador, quien decidió detenerse y confrontarlo.
Más allá que Miguel Herrera actúa mal.— Jesús Romero (@jesusromeromx_) August 29, 2026
El personaje lo insulta, lo provoca. Deberían vetarlo de los estadios.
Al piojo, seguro multa. pic.twitter.com/wjoUTg8qST
Posteriormente, el técnico acudió con personal de seguridad para presentar una queja por lo ocurrido, pero, según la información difundida, no recibió atención.
Ante esta situación, Herrera volvió hacia donde se encontraba el aficionado y continuó con el intercambio de palabras antes de finalmente dirigirse al camerino.
El momento fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde generó diversas reacciones por el enfrentamiento entre el entrenador y el seguidor.