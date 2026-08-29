VIDEO: Piojo Herrera se encara con aficionado tras recibir insultos

El técnico Miguel “Piojo” Herrera protagonizó un tenso incidente con un aficionado luego del empate entre Atlante y León, en México.

Entrenador respondió a los insultos

Al finalizar el encuentro, Herrera se dirigía hacia los camerinos por el túnel del Estadio Banorte cuando un aficionado comenzó a increparlo desde las cercanías.

Según las imágenes difundidas del momento, el seguidor lanzó insultos y realizó señas obscenas hacia el entrenador, quien decidió detenerse y confrontarlo.

Más allá que Miguel Herrera actúa mal.



El personaje lo insulta, lo provoca. Deberían vetarlo de los estadios.



Al piojo, seguro multa. pic.twitter.com/wjoUTg8qST — Jesús Romero (@jesusromeromx_) August 29, 2026

Posteriormente, el técnico acudió con personal de seguridad para presentar una queja por lo ocurrido, pero, según la información difundida, no recibió atención.

El técnico regresó a confrontarlo

Ante esta situación, Herrera volvió hacia donde se encontraba el aficionado y continuó con el intercambio de palabras antes de finalmente dirigirse al camerino.

El momento fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde generó diversas reacciones por el enfrentamiento entre el entrenador y el seguidor.