(VIDEO) Personas lanzan perro en una saco desde un carro en movimiento

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El video de una cámara de seguridad captó el lamentable momento en el que una persona abandonó a un perro metido dentro de un saco hacia un lado de la calle, en Puriscal, durante la madrugada de este jueves.

Los hechos ocurrieron antes de las 5 a. m., en las cercanías del Complejo Educativo Santa Lucía. Un hombre descendió de un vehículo, sacó el saco y lo dejó en la vía pública.

En las imágenes se observa al animal moverse y arrastrarse dentro del saco, mientras intenta salir sin conseguirlo.

Vecinos de la zona intervinieron para ayudarlo. Con unas tijeras, lograron romper el saco y liberar al perro.

El caso generó indignación entre los vecinos, quienes aportaron videos del incidente. De momento, se desconoce el paradero del animalito, pero trascendieron imágenes del mismo alimentándose y ya en libertad.