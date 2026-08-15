(VIDEO) Partidazo con doblete y asistencia de Josimar Alcócer con Sparta Praga

El tico tuvo una actuación destacada.

El costarricense Josimar Alcócer fue protagonista este sábado en la victoria 4-1 del Sparta Praga sobre el Teplice, por la Liga de República Checa.

¿Qué hizo Alcócer?

El atacante arrancó como titular y tuvo una actuación destacada al marcar dos goles y aportar una asistencia.

Su primera anotación llegó al minuto 39, cuando apareció en el segundo palo para conectar de cabeza un centro desde la derecha.

En el complemento, Alcócer volvió a marcar al 84’ tras completar una gran acción individual con un remate cruzado.

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Asistió a su compañero

Además, participó en el segundo gol del Sparta al asistir a su compañero Andy Irving.

Con el triunfo, el Sparta Praga suma seis puntos en cuatro jornadas y se ubica en la octava posición del campeonato.