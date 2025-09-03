El Organismo de Investigación Judicial, investiga a una mujer de Pavones de Pérez Zeledón, por presuntamente agredir a un perro de raza chihuahua utilizando un zapato como arma, hecho captado en video por un vecino.
Los golpes infligidos al animal provocaron que este llorara de dolor, lo que generó indignación en redes sociales y comunidades de protección animal.
En promedio, el OIJ atiende una denuncia diaria por maltrato animal, reflejando la necesidad de concientización y sanciones más severas.