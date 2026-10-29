(VIDEO) Nuevas imágenes muestran la tensión que se vivió dentro de bus tras volcarse

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Nueva imágenes que llegaron a la redacción de Noticias Repretel muestran los momentos de tensión que se vivió tras el vuelco de bus que se dio en el sector de Sarapiquí y que hasta el momento deja cuatro mujeres fallecidas.

Excursión llevaba un grupo de adultos mayores, que viajaban desde Pococí hacia San Carlos.

Fallecidas hasta el momento

De momento, el OIJ identifica a cuatro mujeres fallecidas producto del accidente:

Femenina, de apellido Brenes, de 62 años.

Femenina, de apellido Ruiz, de 70 años y de nacionalidad nicaragüense.

Femenina de apellido Castro de 69 años, quien falleció en el Hospital de Guápiles.

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Cuarta víctima mortal

Se trata de una femenina, de apellido García de 72 años, quien falleció en el Hospital Calderón Guardia.

Nuevo video que muestra la tensión dentro del bus

En el video se muestra cómo algunos buscan tranquilizar a los presentes. También se hace la advertencia de no moverse, para que el bus no colapse.

Inclusive se escucha personas quejándose por el dolor sufrido tras el grave vuelco. Las imágenes reflejan la desesperación de quienes intentaban auxiliar a las personas heridas en medio de la emergencia.

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