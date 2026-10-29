(VIDEO) Nuevas imágenes muestran la tensión que se vivió dentro de bus tras volcarse

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Nueva imágenes que llegaron a la redacción de Noticias Repretel muestran los momentos de tensión que se vivió tras el vuelco de bus que se dio en el sector de Sarapiquí y que hasta el momento deja cuatro mujeres fallecidas.
Excursión llevaba un grupo de adultos mayores, que viajaban desde Pococí hacia San Carlos.
De momento, el OIJ identifica a cuatro mujeres fallecidas producto del accidente:
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Cuarta víctima mortal
Se trata de una femenina, de apellido García de 72 años, quien falleció en el Hospital Calderón Guardia.
En el video se muestra cómo algunos buscan tranquilizar a los presentes. También se hace la advertencia de no moverse, para que el bus no colapse.
Inclusive se escucha personas quejándose por el dolor sufrido tras el grave vuelco. Las imágenes reflejan la desesperación de quienes intentaban auxiliar a las personas heridas en medio de la emergencia.
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