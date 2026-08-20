Un chofer de bus de una de las rutas de Guadalupe denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) haber sido víctima de una agresión y un aparente robo dentro de la unidad.

Toda la situación quedó grabada en el video de la cámara de seguridad del bus.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Una pasajera que viajaba de pie tuvo una aparente discusión con el conductor, luego de que este le solicitara que avanzara hacia la parte trasera del autobús.

Según la investigación, cuando la mujer estaba próxima a llegar a su parada, habría llamado a su padre y le habría contado lo ocurrido.

Ingresaron al bus a pegarle

Las cámaras de seguridad registraron que el padre de la mujer, su hermano, y otro sospechoso ingresaron a la unidad para vapulear al conductor.

La mujer también agredió en varias ocasiones al afectado.

Un aparente robo

Durante la agresión, el hermano, aparentemente menor de edad habría tomado dinero del sitio donde

Además, el chofer denunció que durante el altercado le arrancaron una cadena de oro y dañaron su teléfono celular.

Por estos hechos, el caso es investigado como un aparente asalto por la Sección de Asaltos del OIJ de San José.

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Renuncia del chofer

Según conoció Noticias Repretel, el conductor presentó la denuncia ante las autoridades y entregó las grabaciones de las cámaras del autobús.

Personas de la zona aseguraron que el presunto agresor tendría antecedentes de comportamientos conflictivos, aunque estas afirmaciones forman parte de los testimonios recogidos y no determinan responsabilidad penal.