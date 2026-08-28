La Delegación Regional de Pérez Zeledón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar a una mujer que estaría relacionada con el robo de un celular.

El hecho ocurrió el pasado 7 de junio de 2026, cerca de las 12:05 p. m., en un establecimiento comercial de San Isidro Centro, Pérez Zeledón.

Según la investigación, la mujer habría ingresado al local y, presuntamente, sustrajo el teléfono celular de uno de los dependientes.

¿Cómo es la sospechosa?

El OIJ indicó que se trata de una mujer de aproximadamente 35 a 40 años, de estatura y contextura media, piel blanca y cabello largo de color rubio.

Además, presenta tatuajes visibles en el antebrazo izquierdo y el hombro izquierdo.

Los agentes analizan una grabación en la que aparece la persona que podría estar relacionada con el caso.

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OIJ pide información

Cualquier dato que permita identificar o localizar a esta mujer puede comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645, teléfono del Centro de Información Confidencial del OIJ.