(Video): Mujer ataca brutalmente a su vecina a machetazos

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

A la redacción de Noticias Repretel llegó un video que muestra cómo una mujer ataca de forma brutal a su vecina a machetazos. El hecho ocurrió en San Rafael de Cartago.

¿Qué se sabe sobre el hecho?

Según denuncia de la nuera de la víctima, su suegra fue herida con machete por parte de una mujer. Ella asegura que esta mujer ha tenido este comportamiento en reiteradas ocasiones y ha herido a otros vecinos.

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Video del ataque a machetazos

Las imágenes muestran cómo la agresora ataca en el suelo a su víctima y hasta la patea. La mujer luego se retira del lugar.

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