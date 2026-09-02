(VIDEO) Mujer asalta iglesia y cámaras captan el momento

Una cámara de seguridad registró el momento en que una mujer habría sustraído una alcancía con dinero de la Iglesia San Rafael Arcángel, en Calle Blancos.

Mujer ingresó a la oficina parroquial

Según explicó el sacerdote, la mujer llegó hasta la oficina parroquial y tocó el timbre para solicitar que la atendieran.

La secretaria abrió la puerta y recibió a la visitante. Sin embargo, cuando se retiró durante unos minutos para buscar al sacerdote, la mujer habría aprovechado el momento para tomar la alcancía.

La cámara de seguridad registró parte de la acción.

La alcancía se encontraba detrás de un vidrio y contenía dinero que la comunidad había donado para diferentes proyectos de la parroquia.

El dinero tenía un destino específico

Los fondos recaudados tenían entre sus principales objetivos mejorar la seguridad de la iglesia mediante la construcción de una cerca eléctrica.

El sacerdote manifestó su indignación por lo ocurrido y destacó que se trataba de dinero aportado por los propios miembros de la comunidad.

“Obviamente esto indigna, porque era un dinero que teníamos para este proyecto y que la gente da con mucha generosidad”, explicó.

La comunidad ahora enfrenta el reto de comenzar nuevamente con la recaudación para continuar con el proyecto.

Video podría ayudar a identificar a la sospechosa

Las imágenes de la cámara de seguridad también fueron divulgadas en redes sociales con el objetivo de encontrar información que permita identificar a la mujer.

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