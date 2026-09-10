Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las cámaras de seguridad de un bar en San José grabaron a una mujer mientras, al parecer, aprovechó un descuido en la barra de un bar para tomar un objeto y guardarlo en su bolso.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo, cerca de las 7:41 p. m., en un bar ubicado en Merced de San José.

En la grabación se observa a la mujer acercarse a la barra, tomar un objeto de la barra cerca de un sujeto y salir del lugar después de guardarlo en su bolso.

El OIJ difundió el video y solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la sospechosa.

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La requerida es una mujer de contextura gruesa, cabello largo y negro. Al momento del hecho vestía una blusa beige y un short negro.

Cualquier información que permita identificarla puede comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645.