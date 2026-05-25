Un nuevo caso de inseguridad quedó grabado en video cerca del Parque de La Paz, en Circunvalación Sur, donde un sujeto aprovechó una presa para acercarse a un vehículo y robar artículos por una de las ventanas.

Las imágenes muestran cómo el delincuente observa el movimiento de los automóviles y espera el momento adecuado para actuar. La congestión vial y la lentitud del tránsito facilitaron el robo.

El hecho ocurrió en una zona donde actualmente se presentan largas filas debido a trabajos que se realizan cerca del puente sobre el río María Aguilar, situación que obliga a aplicar desvíos y pasos regulados.

¿Qué podría disminuir riesgos?

Las autoridades recuerdan la importancia de evitar dejar pertenencias visibles en el asiento del acompañante y mantener las ventanas cerradas cuando se transita por sectores donde el tráfico permanece detenido.

La modalidad no es nueva. Meses atrás se reportaron casos similares en otros puntos con fuertes congestionamientos, donde delincuentes aprovecharon la lentitud de los vehículos para cometer robos.

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Según datos compartidos en el reporte, el OIJ contabiliza 7.347 incidentes entre robos y hurtos atendidos durante este 2026, cifra que evidencia la frecuencia de estos delitos.

Las autoridades insisten en mantener precaución, ya que este tipo de situaciones puede ocurrir en distintos sectores del país y aprovechar cualquier momento de vulnerabilidad durante un congestionamiento vial.