Recientemente, trascendió un video donde una mujer volaba en parapente cuando una avioneta chocó contra el equipo y casi lo arrastró por el aire.

Tras el impacto, la joven abrió rápidamente lo que en el video aparentaba ser un paracaídas de respaldo.

Gracias a esta maniobra, logró descender en un aterrizaje aparatoso, pero sin sufrir lesiones de gravedad.

Según la información disponible, el hecho ocurrió en los Alpes de Austria.

Los reportes también indican que el piloto de la avioneta no sufrió heridas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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