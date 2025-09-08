El operativo policial desplegado en la Ciudadela 25 de Julio, permitió el hallazgo de un búnker utilizado por bandas criminales para la distribución de drogas, donde más de veinte personas fueron detenidas durante los allanamientos realizados como parte de una intervención para tomar el control de la zona y frenar los hechos de violencia que afectan a los residentes del sur de la capital.

Las autoridades esperan demoler la estructura en poco tiempo, ya que el propietario no ha sido ubicado al haberse marchado presuntamente a Colombia, lo que refleja la complejidad de las redes delictivas que operan en la región.

Esta acción se enmarca en los esfuerzos por desarticular puntos clave de operaciones criminales que mantienen en zozobra a las comunidades aledañas.