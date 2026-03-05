Un video compartido por el Organismo de Investigación Judicial muestra los últimos momentos de vida de un hombre, quien fue interceptado por varios sujetos en una calle. El día siguiente, autoridades lo encontraron fallecido.

Últimos momentos de vida del hombre

Caso se dio el pasado 23 setiembre de 2025.

Las imágenes muestran cómo el hombre caminaba por la vía pública y un momento determinado, fue interceptado por al menos cinco personas, impidiéndole el paso. Lo obligaron a subir a un vehículo y posteriormente se lo llevaron.

Después de haber sido recibida la denuncia por su desaparición, lo localizaron sin vida al día siguiente en una solitaria calle, en el cantón de Corredores, Puntarenas. Pese al tiempo transcurrido, hasta ahora no se ha logrado dar con los responsables.

Colaboración de la ciudadanía

Las autoridades necesitan la colaboración de la ciudadanía para tratar de ubicar a estos cinco sujetos que aparecen en imágenes.