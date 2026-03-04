Un ataque con dron provocó un incendio en las inmediaciones del consulado de Estados Unidos en Dubái, según confirmaron las autoridades locales que lograron controlar las llamas y acordonar la zona tras la explosión.

Las imágenes del siniestro, que muestran una columna de fuego elevándose en el sector donde se ubica la sede diplomática estadounidense, fueron difundidas por Euronews mientras la policía emiratí trabajaba para garantizar la seguridad en el perímetro afectado.

El incidente representa una escalada significativa en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, pues extiende el frente bélico más allá de las fronteras iraníes y coloca a los Emiratos Árabes Unidos en el centro de la tensión regional.