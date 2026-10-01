Video muestra estado de adulta mayor atacada a machetazos por vecina

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Noticias Repretel mostró el estado de la adulta mayor que resultó víctima de un ataque a machetazos por parte de su vecina en San Rafael de Oreamuno, Cartago.

Hecho se volvió viral en redes e incluso los vecinos del sitio donde se dio la agresión, pidieron a gritos que la agresora saliera de la comunidad.

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Dónde está la víctima de la agresión

Según información suministrada por Noticias Repretel, la femenina atacada asistió a una audiencia de medidas cautelares en contra de la sospechosa.

Medidas tomadas

Tras la audiencia, a la supuesta agresora se le impuso cuatro meses de prisión preventiva y su hija un mes de internamiento en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL).

Voz de los vecinos de la adulta mayor

Afuera de los Tribunales de Cartago, estaban los vecinos de la agredida, que llegaron a pedir con pancartas, que se llegue a parar, según aseguran, los reiterados maltratos de la mujer, no solo contra la adulta mayor, si no contra otras personas.

“Nosotros fuimos víctimas, con mi esposo el pasado sábado. Agredió a mi hijo con un machete, a mi esposo cuando ingresó a la casa, a mi hijo también nuevamente, entonces lo que yo he venido diciendo en las entrevistas con ustedes, es que es una persona demasiado grosera, altanera, violenta”, Rosalba, vecina de la adulta mayor.

De esta manera los vecinos alzaron la voz y pidieron justicia.