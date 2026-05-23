Autoridades reportan un alto número de hechos de violencia en las últimas horas. Entre estos destaca la muerte de un hombre inocente tras la balacera contra un supermercado en el sector de Alto Villegas, San Ramón de Alajuela.

¿Qué pasó?

Según lo que maneja el reporte preliminar, el masculino se encontraba en las afueras del negocio. En un momento, dos sujetos llegan al lugar con la intención de robar e ingresan al local comercial.

Posterior al robo, los implicados huyen, disparan contra el establecimiento y una de las balas impacta el pecho de la víctima.

Video de la balacera contra supermercado

La cámara de seguridad del negocio captó el momento del asalto. Se ve cómo los delincuentes, con arma de fuego en mano, le piden el dinero al dueño de la tienda.

Después de haber ejectado el robo, uno de ellos empieza a disparar en múltiples ocasiones contra el local y una de esas balas impactó al masculino que estaba afuera, hablando por teléfono.

Impactos de bala

Las balas no solo afectaron las instalaciones del comercio y al ahora fallecido, sino también al vehículo del dueño.

Hombre de camisa amarilla

El hombre de camisa amarilla que aparece en el video, logró salvarse de la lluvia balas.