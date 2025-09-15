Impactante accidente en parada de autobús

Un hombre de 54 años, identificado como José Trejo, resultó herido luego de ser atropellado por una motocicleta que se dio a la fuga en la zona de Los Guido, en Desamparados. El incidente ocurrió mientras Trejo se dirigía a tomar el transporte público tras salir de su trabajo.

El conductor huye tras verificar el estado de la víctima

Según testigos y registros en video, el motociclista impactó a José a alta velocidad. Tras la colisión, el conductor cayó al suelo y revisó brevemente el estado de la víctima, pero luego retomó la moto y escapó del lugar, generando indignación entre los vecinos y familiares.

José Trejo se recupera tras el accidente

La víctima fue trasladada al hospital San Juan de Dios, donde recibió atención médica. En entrevista con Noticias Repretel, Trejo relató que sufrió golpes graves en rostro, cabeza y extremidades, y agradeció la colaboración de los vecinos que registraron el hecho en video, lo que ha sido clave para la investigación policial.

Recomendaciones y estadísticas sobre atropellos

Autoridades de tránsito recuerdan que, ante este tipo de incidentes, es fundamental registrar la placa del vehículo implicado y presentar la denuncia correspondiente para iniciar el trámite judicial. Según datos del INSS, San José, Alajuela y Cartago son las provincias con mayor número de atropellos en el primer semestre de 2025, reportando 501, 285 y 145 casos respectivamente.

Vecinos piden medidas de seguridad

Los residentes de la zona solicitan a la municipalidad la instalación de reductores de velocidad u otras medidas de seguridad, ya que el área es transitada por numerosos peatones, incluidos niños, y cuenta con paradas de autobús, con el fin de prevenir futuros accidentes.