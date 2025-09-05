La desesperación se apoderó de los transeúntes en San Sebastián cuando una mujer que se encontraba al borde de un talud, perdiera el equilibrio y estuviera a punto de caer.

Hechos

En el dramático video, compartido en redes sociales, se observa cómo un hombre logra sujetarla, mientras otros forcejan para sostener al joven que intentó rescatarla. Pese a los esfuerzos colectivos, la mujer cayó a la cuneta y unos segundos después el hombre que la agarraba.

¿Qué dice Cruz Roja?

“Se abordaron concientes, alertas y orientados, pero sí con golpes importantes. Requirieron una adecuada estabilización y un posterior traslado al centro médico“, enfatizó Alejandro Molina, coordinador operativo nacional.

Intervención de un conductor

En medio del caos, un motorizado llegó al lugar y logró intervenir, para detener la circulación vehicular y evitar un desenlace fatal.

Razones del hecho

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que llevaron a la mujer a estar en esa peligrosa situación.