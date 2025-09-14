Un video muestra el fuerte impacto entre una motocicleta y vehículo, que se presentó en Ruta 32. Una persona murió producto del accidente.

Hechos

Un vehículo que iba sentido San José-Zurquí, pierde el control, se sale de su carril e impacta a un motociclista que pasaba por una recta.

Levantamiento del cuerpo

Tras el accidente, la víctima se trasladó al Hospital Calderón Guardia, lugar donde fue declarado sin signos vitales posteriormente. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acudió al centro médico, para el respectivo levantamiento del cuerpo.

Autoridades hacen un llamado a los conductores, para tener cuidado cuando se transitaba por este tipo de rutas, más cuando se dan precipitaciones.