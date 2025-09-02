Un sorprendente accidente de tránsito en Plaza Víquez dejó a un motociclista con heridas y tendido sobre la acera. Al parecer, el incidente se produjo debido a que un conductor hizo caso omiso a una señal de Alto.

El hecho ocurrió este lunes en horas de la tarde.

Hechos

Por medio de un video que un motociclista grabó, se puede notar cómo el motorizado avanza en un cruce y sufre el impacto del vehículo por el costado. Además, el conductor del carro raya sobre la isla demarcada en el asfalto.

Sanciones

El conductor que irrespete la señal de Alto, se expone a una multa ¢246 mil e inclusive también se expone a perder 4 puntos de la licencia.

Acciones que toman comercios

Algunos comercios, al tener conocimiento de la zona y la cantidad de accidentes de tránsito que se generan, tomaron la decisión de poner barreras, con el objetivo de que los vehículos no ingresen a los locales o causen daño a algún peatón.